Власти рассчитывают развивать туризм благодаря созданию нацпарка «Виштынецкий»

Создание национального парка «Виштынецкий» создаст дополнительные рабочие места и позволит развивать туризм на востоке Калининградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.



«Продолжим развивать национальный парк „Куршская коса“, в состав которого вошли территории нацпарка, — говорится в телеграм-канале. — Организация и функционирование объединённого парка связаны с созданием новых рабочих мест и развитием инфраструктуры за счёт средств федерального бюджета. Это особенно значимо для районов, удалённых от регионального центра. Для жителей востока области появится хорошая возможность трудоустроиться рядом с домом».

Кроме того, как полагает врио губернатора, национальный парк «даст дополнительный стимул в развитии экологического и сельского туризма».

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявлял изданию «Аргументы и факты», что создание Виштынецкого нацпарка усложнит развитие туризма в Роминтенской пуще.

Новый национальный парк «Виштынецкий», утвержденный постановлением председателя правительства Михаила Мишустина 1 апреля, официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. В ноябре 2023 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что выступает против создания национального парка на территории Роминтской пущи.