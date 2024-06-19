Администрация: торговле ширпотребом не место в историческом центре города

Некоторые продавцы, торгующие антиквариатом, на самом деле продают товары широкого потребления, чему не место в центре города. Об этом заявила администрация Калининграда в комментариях на стене сити-менеджера Елены Дятловой.

Власти вновь отметили, что торговля должна идти не на «картонках под ногами», а на прилавках. При это взимание платы за ту же уборку территории после блошиного рынка «выглядит вполне логичным». Особое отношения у администрации к тем, кто продаёт ценные вещи. При этом не все из них предлагают коллекционерам подлинники.

«Как минимум хотелось бы что б торговля тем же антиквариатом или раритетными вещами из прошлого, которые действительно могут представлять интерес для широкого круга покупателей, осталась в центре города и работала на туристическую привлекательность Калининграда. Проблема в том, что на нашем „блошином рынке“ таких „интересных“ продавцов совсем немного, а в остальном это торговля ширпотребом и металлоломом. Это не значит, что торговать ширпотребом нельзя, но для этого есть рынки, а не парк в историческом центре города», — считает администрация (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

Власти также отметили, что связывались с представителями городских рынков. Они ответили мэрии, что готовы предоставлять свои места торговцам с блошиного рынка в том числе и на бесплатной основе.

«Как один из вариантов мы предлагали части торговцев арендовать помещения в „Миллионе друзей“ на Баранова, насколько нам известно владелец просит всего по 150 рублей в сутки за место, свободных мест у него на сегодняшний день около ста», — отметили власти.



Напомним, что на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, в пятницу, 14 июня, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок. В ответ на эти действия торговцы заявили, что намерены организовать митинг за сохранение барахолки на своём месте. Накануне власти подтвердили, что обращение предпринимателей о проведении акции поступило в администрацию и находится на рассмотрении. При этом представители блошиного рынка рассказали, почему не хотят менять местоположение барахолки.