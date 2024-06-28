Облвласти рассказали, как попасть на приём к врачу в онкоцентр в Родниках

На приём ко врачу в онкологический центр Калининградской области записывают в поликлинике по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Власти отметили, что в медучреждении работают семь профильных врачей в отделениях ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопии и рентгенодиагностики. На данный момент приём ведётся в одну смену с 8 утра до 15 дня. По заявлениям правительства, скоро должны открыть вторую. На данный момент принято 1300 пациентов, при этом самостоятельной записи в онкоцентр нет.
«При наличии показаний направление на прием в поликлинику онкоцентра можно получить у онколога по месту прикрепления. Также его могут выдать в центре женского здоровья, если при обследовании возникло подозрение на злокачественное новообразование», — разъясняется в релизе.
Отметим, что в начале апреля этого года экс-министр здравоохранения Александр Кравченко рассчитывал, что лицензирование поликлиники онкологического центра завершится «максимум в мае».
Также в середине мая сообщалось о выделении дополнительного финансирования на строительство онкологического центра. Власти связали это с увеличением стоимости контракта с учетом пересмотра сметы. По словам министра финансов Калининградской области Виктора Порембского, на строительство выделяется 1,5 млрд рублей и еще 167 млн. рублей предусмотрено на закупку оборудования, необходимого для лицензирования. В конце мая 2024 поликлиника онкологического центра заработала в тестовом режиме.Строительство объекта началось еще в 2018 году, и сроки его сдачи многократно переносились. До настоящего времени учреждение к работе не приступило. О сроках лицензирования стационара не сообщалось, но экс-губернатор Антон Алиханов в апреле полагал, что полностью процедура завершится «в ближайшие два месяца».