Власти Калининграда одобрили вырубку в парке имени Макса Ашманна

На территории Макс-Ашманн-парка разрешили вырубить «неперспективную растительность». Соответствующая информация размещена на сайте администрации Калининграда.



Порубочный билет выдан «Дирекции ландшафтных парков» 8 июля и действует в течение одного года. Вырубка запланирована на 12 земельных участках общей площадью 35 тыс. кв. метров. Компенсационное озеленение при этом не требуется.

«Практически вся поросль диаметром до 8 сантиметров произрастает в местах нахождения пешеходного трафика, а также в местах старых фундаментов от бывших строений. Дикая поросль, распространяясь бесконтрольно по участку, превращает участок в непроходимые заросли, затрудняет допуск к деревьям для проведения работ по уходу за лучшими деревьями, портит ландшафтный вид и конкурирует с деревьями в части питания, освещения и насыщения влагой. В настоящее время зелёные насаждения имеют неухоженный, малоэстетичный вид», — отметила инженер-лесопатолог «Дирекции ландшафтных парков» Марина Купрейчик в акте лесопатологического обследования. Сохранению подлежат 894 дерева.

Завершить благоустройство Макс-Ашманн-парка власти Калининграда обещали к концу лета 2024 года. Ранее сообщалось, что на объекте трудятся в общей сложности 23 человека и 10 единиц техники. Летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка (ранее он был заключён в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн).

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».