Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели в ДТП 7-летней калининградки

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели в ДТП 7-летней калининградки
Фото: пресс-служба областной прокуратуры
Все новости по теме: ДТП

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту произошедшего в ноябре прошлого года в Калининграде ДТП, в результате которого погиб ребенок. Как сообщает пресс-служба ведомства, ссылка на публикацию о длительном непривлечении органами внутренних дел к ответственности калининградца, сидевшего за рулем въехавшего в остановку авто, была опубликована в комментариях паблика СК РФ.

«В ноябре прошлого года мужчина, передвигаясь на автомобиле, совершил наезд на остановочный павильон, где находилась семилетняя девочка. От полученных травм пострадавшая скончалась. До настоящего времени виновное лицо наказания не понесло, — говорится в новом релизе СК России. — Ранее указанное происшествие получило распространение в СМИ. А.И. Бастрыкин поручал представить по нему доклад».

Напомним, что резонансное ДТП произошло в Калининграде днем 17 ноября 2023 года. По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых. Как отмечали в областном УМВД, водитель автомобиля был госпитализирован. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение состояния его здоровья. Жители Калининграда в социальных сетях неоднократно поднимали вопрос о том, что мужчина до сих пор не привлечён к ответственности.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter