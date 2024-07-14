Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели в ДТП 7-летней калининградки

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту произошедшего в ноябре прошлого года в Калининграде ДТП, в результате которого погиб ребенок. Как сообщает пресс-служба ведомства, ссылка на публикацию о длительном непривлечении органами внутренних дел к ответственности калининградца, сидевшего за рулем въехавшего в остановку авто, была опубликована в комментариях паблика СК РФ.



«В ноябре прошлого года мужчина, передвигаясь на автомобиле, совершил наезд на остановочный павильон, где находилась семилетняя девочка. От полученных травм пострадавшая скончалась. До настоящего времени виновное лицо наказания не понесло, — говорится в новом релизе СК России. — Ранее указанное происшествие получило распространение в СМИ. А.И. Бастрыкин поручал представить по нему доклад».