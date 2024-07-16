Дятлова рассказала, можно ли оставлять брусчатку, спрятанную под асфальтом (фото) (видео)

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, можно ли оставлять брусчатку, которую подрядчики время от времени обнаруживают под асфальтом при ремонте улиц. В качестве примера был приведен ремонт улицы Брамса, где подрядчик снял с брусчатки старый асфальт, а сверху положил новый, не убирая булыжник.



«Возможно ли это теоретически? Ответ — да, теоретически возможно, — рассказала Дятлова журналистам после оперативного совещания 16 июля. — В этой жизни нет ничего невозможного, но мы всегда упираемся во что? В сроки и в деньги, да? А что мы имеем на улице Брамса сейчас? Многие десятилетия назад было принято решение о том, что вот сверху на площадку был положен асфальт. Улица уже пришла в практически ненормативное состояние, потому что количество ям на проезжей части уже превышало все приличия».

Дятлова пояснила, что горвластями было принято решение выполнить ремонтные работы, не изменяя геометрию самой улицы и не изменяя высоту тротуара.

«Если снять брусчатку, то надо перестраивать всю улицу. Нужно было бы выводить в один уровень и тротуары и так далее. На Брамса мы идем с минимальными денежными средствами. Вы же помните, как принимались решения в начале года?»

Дятлова напомнила, что деньги на ремонт улицы Брамса были распределены со строительства второй очереди улицы Лучинского и строительства улицы Героя России Катериничева.

«Мы отказались от нового строительства, потому что пришли к выводу, что нам необходимо привести в порядок улично-дорожную сеть, в том числе улицу Брамса. Поэтому денежные средства были сняты с объектов нового строительства и отправлены на ремонт улично-дорожной сети. Шли мы, естественно, минимальными вложениями, это были ремонтные работы, поэтому было принято решение снять верхние слои асфальта, поправить бордюрные камни и, собственно, заново заасфальтировать. Это не капитальный ремонт. Мы не затрагиваем основания. Это временные меры, которые позволят этой улице пробыть еще какое-то время», — заключила глава.

Ранее Елена Дятлова уже отмечала, что ремонт улицы Брамса не будет капитальным. В связи с ремонтом улицы власти установили бессрочный публичный сервитут площадью 20 828 квадратных метров. Он затрагивает отдельные земли в 13-ти кадастровых кварталах, а также 26 земельных участков.

Полностью отремонтировать эту улицу потребовал в марте этого года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области. «Если вы не проведёте ремонт в этом году полностью на этой улице, то можете не рассчитывать на субсидию от региона», — предупредил тогда Алиханов горадминистрацию.