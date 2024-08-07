Горвласти заявили о поиске финансирования для благоустройства парка Гагарина

Эскизы: МБУ «Дирекция ландшафтных парков» администрации Калининграда

Городские власти ищут источник финансирования для реализации проекта благоустройства в парке имени Юрия Гагарина в Калининграде. Об этом сообщила «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале в среду, 7 августа.

Отмечается, что документация на благоустройство парка «прошла все согласования». Первым делом собираются установить детскую площадку с космической тематикой. Авторы проекта планируют, что архитектурные элементы парка будут рассказывать посетителям о самом Юрии Гагарине и остальных героях космонавтики.

«У центрального входа появиться изображение Юрия Алексеевича с ночной подсветкой. В павильоне „Звездное небо“ можно будет услышать все 108 минут переговоров Юрия Гагарина и Сергея Королёва, руководившего полётом. Здесь высадят крупномерный кедр — в честь позывного Гагарина „Кедр“, и магнолии — в честь аллеи магнолий, высаженных им лично. Есть в проекте и несколько тематических композиций, игровое пространство „пять планет“, верифицированная детская научная площадка, спортивные площадки, сцена», — говорится в сообщении «Дирекции ландшафтных парков».

Учреждение добавило, что реализацию проекта разбили на несколько этапов. Например, в этом году подрядчику предстоит только обустройство детской площадки. «Последующие шаги в благоустройстве будут зависеть от наличия финансирования», — резюмировала «Дирекция».

В июне прошлого года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

Ранее власти Калининграда выделили на обустройство детской площадки в парке имени Гагарина 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась построить площадку за 71, 6 млн рублей.

На территории площадью 1991 кв. метров планируют разместить игровой комплекс «Планеты» с подсветкой, уличный гироскоп, площадку «Солнечная система», канатную дорогу длиной более 20 метров, комплекс для развития координации движений «Волна», центрифугу, комплекс переговорных труб, качели, карусели, песочницу и прочие игровые элементы. Проект благоустройства парка прошёл госэкспертизу в конце июля.