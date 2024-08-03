В Калининграде пообещали модернизировать все центры занятости населения

В Калининграде пообещали модернизировать все центры занятости населения
Фото: правительство Калининградской области
Все новости по теме: Капитальный ремонт

В Калининградской области пообещали модернизировать все центры занятости населения (ЦЗН) до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Власти отметили, что модернизация отделения в Светлогорске завершится уже в августе, в сентябре — в Балтийске, Полесске, Правдинске, Нестерове и Советске. По словам врио-губернатора Алексея Беспрозванных, на процедуру обновления всех ЦЗН выделили 240 миллионов рублей из федерального бюджета.

«Комплексная модернизация центров занятости стартовала в прошлом году. В 2024 году в нее включена Калининградская область. У нас нет никаких сомнений, что до конца года все подразделения будут приведены к федеральному стандарту. Речь идет не только о стандартизации инфраструктуры, но и качестве и наборе предоставляемых услуг», — отметил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе рабочего визита в регион.

В январе 2024 года областные власти впервые заявили о планах модернизировать центры занятости. Ранее сообщалось, что в правительстве региона считают проблему нехватки рабочих рук «ситуацией жесткого дефицита». В последнее время регион демонстрирует невысокие показатели безработицы при существенном (до 5 раз) превышении количества имеющихся вакансий над числом тех, кто стоит на бирже труда. Перспектива кадрового голода становится еще более явной из-за того, что по причине обесценившегося рубля из региона начали уезжать трудовые мигранты. При этом, как утверждают эксперты, нынешняя калининградская молодежь не спешит связывать свое профессиональное будущее с работой на производстве, предпочитая трудиться в активно развивающейся сфере гостеприимства.

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