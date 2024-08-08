Роспотребнадзор предложил меры по снижению эпидрисков в детских лагерях

Роспотребнадзор предложил меры по снижению эпидрисков в детских лагерях
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Массовое отравление в «Огоньке»

Руководители детских загородных лагерей Калининградской области получили предписание главного государственного санитарного врача региона с предложением провести дополнительные дезинфекционные мероприятия, усилить контроль за питанием и обеспечением детей питьевой водой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В среду, 7 августа, ведомство инициировало заседание межведомственной комиссии под руководством вице-премьера регионального правительства Ильи Баринова в связи со вспышкой ротавирусной инфекции в светлогорском детском лагере «Огонёк». Главный государственный санитарный врач по Калининградской области Елена Бабура доложила результат эпидемиологического расследования, указала на недопустимость сокрытия фактов заболевания детей, на необходимость принятия дополнительных противоэпидемических мер в IV смену. В августе в регионе продолжат работать 13 лагерей с круглосуточным пребыванием детей.

Управление Роспотребнадзора усиливает лабораторный контроль за состоянием водоснабжения в загородных лагерях. Направлено заявление в прокуратуру для согласования надзорного мероприятия в отношении организатора питания в лагерях «Юность», «Огонёк» и в детско-юношеском спортивно-оздоровительном лагере им. Голикова, где в заключительную смену отдохнут 1030 ребят. В остальных лагерях контроль организации питания будет проводиться по плану.

Сообщение Роспотребнадзора о том, что в детском лагере «Огонёк» в Светлогорске зафиксировано массовое пищевое отравление отдыхающих, появилось утром 3 августа. Было принято решение приостановить смену. В тот же день прокуратура Калининградской области начала проверку по факту массового пищевого отравления. Позже в Роспотребнадзоре подтвердили, что у обратившихся за медпомощью выявлен ротавирус. Калининградские власти пообещали возместить стоимость путёвок в связи с досрочным завершением третьей смены. Отравлением детей в лагере «Огонёк» заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Ему будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления несовершеннолетних. В воскресенье, 4 августа, в больнице оставался один из отравившихся детей.

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