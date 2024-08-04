Беспрозванных: в больнице остается только один отравившийся в «Огоньке» ребенок

Беспрозванных: в больнице остается только один отравившийся в «Огоньке» ребенок
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Массовое отравление в «Огоньке»

В больнице остается всего один ребенок, отравившийся в светлогорском лагере отдыха «Огонёк». Об этом в воскресенье, 4 августа в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Только что созвонился с руководителем минздрава по состоянию пяти ребят после происшествия с отравлением в лагере под Светлогорском, — написал Беспрозванных. — Новости хорошие: четверых детей уже выписали. В стационаре инфекционной больницы на Фрунзе под наблюдением остаётся 13-летний пациент, его состояние также не вызывает никаких опасений».

Исполняющий обязанности главы региона добавил, что Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование после того, как было установлено, что причиной отравления стал ротавирус.

«Санэпидслужба и врачи сработали оперативно. Благодаря этому вовремя оказали всю необходимую помощь. Подростку, который ещё остается в стационаре, также желаю скорейшего выздоровления», — добавил он.

Напомним, что утром 3 августа появилось сообщение Роспотребнадзора, что в детском лагере «Огонёк» в Светлогорске зафиксировано массовое пищевое отравление отдыхающих. Из-за этого было принято решение приостановить смену. В тот же день прокуратура Калининградской области начала проверку по факту массового пищевого отравления. Позже в Роспотребнадзоре подтвердили, что у обратившихся за медпомощью выявлен ротавирус.

В свою очередь калининградские власти пообещали возместить стоимость путёвок в светлогорский лагерь «Огонёк» в связи с досрочным завершением третьей смены.

Ситуацию на контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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