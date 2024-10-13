Работы над учебником по истории Калининградской области планируют завершить к концу года

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Разработку учебника по региональной истории планируют завершить до конца 2024 года, над ним работают ученые-историки, в том числе из БФУ им. И. Канта. Об этом в ответ на запрос «Нового Калининграда» сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

«В настоящее время Министерством просвещения РФ ведется работа по подготовке государственных учебников по учебному курсу „История нашего края“ (протокол Министерства просвещения Российской Федерации № СК-101/02-пр от 27 декабря 2023 года). Данная работа проводится в ряде субъектов России, включая Калининградскую область», — говорится в ответе.

Как сообщает пресс-служба, планируется создание учебников в единой логике, по единым требованиям с учётом принятых государственных образовательных стандартов и образовательных программ для включения в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

«Министерством образования Калининградской области определена организация, ответственная за реализацию мероприятий по подготовке учебника по учебному курсу „История нашего края (Калининградская область)“ для 5–7 классов, — Калининградский областной институт развития образования. Объем работ включает: разработку рукописи каждого из 3-х учебников, создание оригинал-макета и электронной формы учебника, разработку методического пособия для учителя, а также осуществление экспертизы созданных материалов. Для выполнения работ Институт привлекает ученых-историков, в том числе из БФУ им. И. Канта, учителей истории, издательства. До конца текущего года разработанные материалы будут направлены в Министерство просвещения РФ», — сообщается в ответе.

Отметим, ранее правительство Калининградской области сообщало о формировании в 2021 году под эгидой регионального минобразования рабочей группы по созданию такого учебника, состоящего из четырех частей и рассчитанного на все школьные возрастные группы. Планировалось, что учебник поступит в школы к 1 сентября 2023 года.

Ранее власти области предусмотрели в бюджете текущего года дополнительные 4 млн на создание учебника. Эти поправки были утверждены на заседании Заксобрания в сентябре.


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