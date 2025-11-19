Новый учебник истории Калининградской области обещают выпустить в 2026 году

Новый учебник по истории Калининградской области планируется выпустить в 2026 году к 80-летию области. Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании Заксобрания 19 ноября, макет издания уже согласован на федеральном уровне.

«К 80-летию области в 2026 году издаем учебник региональной истории для 5-7 классов. Макет учебника уже разработан, со всеми согласован на федеральном уровне и будет включен в федеральный перечень. Думаю, это очень важно — молодое поколение должно знать историю края», — сообщил губернатор.

Правительство Калининградской области сообщало о формировании в 2021 году под эгидой регионального минобразования рабочей группы по созданию такого учебника, состоящего из четырех частей и рассчитанного на все школьные возрастные группы. Планировалось, что учебник поступит в школы к 1 сентября 2023 года.

Год назад пресс-служба правительства области сообщила, что работа должна быть завершена до конца 2024 года. «Министерством образования Калининградской области определена организация, ответственная за реализацию мероприятий по подготовке учебника по учебному курсу „История нашего края (Калининградская область)“ для 5–7 классов, — Калининградский областной институт развития образования. Объем работ включает: разработку рукописи каждого из 3-х учебников, создание оригинал-макета и электронной формы учебника, разработку методического пособия для учителя, а также осуществление экспертизы созданных материалов. Для выполнения работ Институт привлекает ученых-историков, в том числе из БФУ им. И. Канта, учителей истории, издательства. До конца текущего года разработанные материалы будут направлены в Министерство просвещения РФ», — сообщалось в ответе пресс-службы правительства на запрос «Нового Калининграда».

