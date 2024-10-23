Беспрозванных пообещал «кадровые решения» из-за новой поликлиники на Сельме

Беспрозванных пообещал «кадровые решения» из-за новой поликлиники на Сельме
Фото из телеграм-канала Алексея Беспрозванных
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В ближайшие дни калининградцев должны проинформировать о точных сроках запуска новой поликлиники на Сельме, иначе последуют «кадровые решения». Об этом предупредил региональный минздрав и администрацию медучреждения губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Сроки сдачи социальных объектов далее срывать недопустимо, поэтому сегодня провел очень убедительное совещание на площадке новой поликлиники на Согласия. Дал Минздраву и учреждению 2 суток на доведение до калининградцев сроков запуска этой поликлиники. Иначе будут кадровые решения», — написал Беспрозванных в своем телеграм-канале, отметив, что поликлиника полностью укомплектована современным оборудованием, кадры сформированы на 70%.

«После осмотра провел совещание, поручил минимизировать бюрократические процедуры, связанные с лицензированием объекта, и делать все работы параллельно. Нужно уже сейчас проводить разъяснительную работу для населения, как прикрепиться к новой поликлинике, а администрации города продумать транспортную доступность и бесплатные парковочные места для пациентов», — добавил глава региона, пообещав «вернуться с точной датой» 28 октября.

Напомним, сроки начала работы поликлиники на Сельме неоднократно сдвигались. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Год назад открытие построенной поликлиники вновь перенесли из из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В начале апреля 2024 года на тот момент министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко утверждал, что поликлиника проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая. Алексей Беспрозванных в середине июня говорил о том, что медучреждение заработает к концу августа. В середине августа Беспрозванных назвал новый срок — конец сентября, а затем власти пообещали открыть поликлинику «в течение октября».

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