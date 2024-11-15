Администрация Пионерского прокомментировала введение одностороннего движения





Администрация Пионерского городского округа прокомментировала решение о введении одностороннего движения на ряде улиц муниципалитета. Сразу несколько комментариев появилось на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» в ответ на жалобы местных жителей, считающих нововведения неудобными.

«Мы против одностороннего движения в нашем городе! Сделайте парковки для приезжих, но движение не надо менять в городе, это приведёт к коллапсу», — написала одна из посетительниц страницы.

«Год установлены знаки, завешены пакетами, их срывает ветром, что представляет опасность для водителей и участников движения. Знаки движения друг другу противоречат», — говорится в ещё одном сообщении.

Как следует из ответов, новый проект организации дорожного движения в Пионерском разрабатывали «специалисты профильной организации» с 2016 года. С просьбой упорядочить движение «обращались местные жители и гости города», т.к. «в городе есть проблемы с парковками летом». «Специалисты изучали трафик. На основании этих данных решили сделать одностороннее движение на некоторых улицах, установить знаки о возможной эвакуации транспорта. Всё это позволит разгрузить улицы летом», — рассказали представители администрации муниципалитета.

По их информации, «с мая по июнь 2023 года отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Пионерского получил более 70 обращений жителей города, которые высказывали свое мнение и пожелания, а также указали на проблемы, которые их волнуют». При этом «начальник отдела ОКС и ЖКХ провёл личные встречи с каждым заявителем. Все замечания были направлены разработчикам и учтены при корректировке для дальнейшей работы над схемой».

По мнению администрации, «введение одностороннего движения позволит разгрузить узкие улицы, что особенно важно во время подвоза детей в начальную школу, школу искусств и детский сад». «Большое количество машин скапливается одновременно на одной стороне этих улиц, и их объезд неудобен по встречной полосе движения. Одностороннее движение позволит обеспечить свободную полосу для объезда. Это же преимущество появится и в летние месяцы, когда нагрузка на учебные заведения не такая высокая, но город посещает много гостей. Они паркуются на узких улицах города и также создают неудобства для их объезда по „встречке“», — добавили отвечавшие. Они также посоветовали всем, кого не устраивает новая схема движения, направлять пожелания о внесении дополнений в проект организации дорожного движения (ПОДД) в отдел ЖКХ и капитального строительства администрации.

О том, что на нескольких улицах Пионерского вводится одностороннее движение, представители администрации сообщили на сайте муниципалитета, а также в соцсетях. Сообщение вызвало активное обсуждение среди жителей города, многие из которых не согласны с нововведениями. Городское сообщество «Голос Пионерского» обратилось к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с просьбой разобраться в вопросе во время личной встречи.

Ранее одностороннее движение планировали ввести с 19 июня 2023 года. Зимой местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения в центре Пионерского. Вопрос об организации движения планировалось вынести на городской референдум, однако местным активистам дважды отказали в его проведении. Затем в Пионерском собирали подписи под другой петицией — об отставке главы администрации Леонида Шибаева.

В июне 2023 года введение одностороннего движения решили отложить на более поздний срок. В конце июня отменить постановление главы администрации Пионерского о введении одностороннего движения на дороге регионального значения потребовала прокуратура Калининградской области. Речь шла об улице Комсомольской.