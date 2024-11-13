«Голос Пионерского» просит Беспрозванных отменить одностороннее движение

Городское сообщество «Голос Пионерского» обратилось к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных по поводу ведения в городе одностороннего движения на ряде улиц. Об этом «Новому Калининграду» сообщили активисты.

«В 2023 году глава администрации Пионерского объявил о введении одностороннего движения на 20 улицах города, что привело к росту социального напряжения, конфликту жителей с местной властью, выразившемся в огромном общественном резонансе», — говорится в тексте обращения. Городские активисты считают решение главы администрации округа Леонида Шибаева необоснованным и уверены в его негативных последствиях: «увеличивается время передвижения транспорта по городу, повышается нагрузка на отдельные перекрёстки и время транспортной доступности социальных объектов».

По мнению обратившихся, решение Шибаева «может быть обосновано лишь некой заинтересованностью в реализации частных интересов компании-застройщика, планирующего строительство жилого квартала на участке площадью 5 гектаров в центре Пионерского, ранее принадлежавшего федеральному детскому ортопедическому санаторию: например, введение одностороннего движения формально увеличивает пропускную способность улиц, что даст возможность повысить этажность и площадь застройки, а следовательно — прибыль застройщика». Для обсуждения указанных проблем авторы обращения попросили губернатора о встрече.

О том, что на нескольких улицах Пионерского вводится одностороннее движение, представители администрации сообщили на сайте муниципалитета, а также в соцсетях. С 12 ноября изменения начали действовать на участке от дома № 16 до дома № 7 на улице Пионерской, с 14 ноября схему движения планируют изменить на улице Донской от перекрестка с улицей Советской в направлении Вокзальной, с 16 ноября — на улице Рензаева, на участке от перекрестка с улицей Вокзальной до перекрестка с улицей Советской в направлении Советской, а также от перекрестка с улицей Комсомольской до перекрестка с улицей Советской в направлении Советской.

Сообщение вызвало активное обсуждение среди пользователей соцсетей. В частности, водители указывают на то, что «совсем не понятно, что к чему при наличии кучи стоящих знаков более года в пакетах и без» и просят опубликовать графический вариант новой схемы.





Схема, предоставленная сообществом «Голос Пионерского»

Ранее одностороннее движение планировали ввести с 19 июня 2023 года. Зимой местные жители собирали подписи под петицией против введения одностороннего движения в центре Пионерского. Вопрос об организации движения планировалось вынести на городской референдум, однако местным активистам дважды отказали в его проведении. Затем в Пионерском собирали подписи под другой петицией — об отставке главы администрации Леонида Шибаева.

В июне 2023 года решение решили отложить введение одностороннего движения на более поздний срок. В конце июня отменить постановление главы администрации Пионерского о введении одностороннего движения на дороге регионального значения потребовала прокуратура Калининградской области. Речь шла об улице Комсомольской.

«Новый Калининград» обратился с запросом в администрацию Пионерского городского округа, чтобы выяснить, с какой целью и по каким причинам на ряде улиц было введено одностороннее движение.

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