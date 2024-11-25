Беспрозванных рассказал, выполнили ли в онкоцентре его поручения (видео)

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«История полного запуска онкоцентра подходит к концу». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, посетивший учреждение с проверкой.

«Все мои поручения выполнены: операционные запущены, недостающие медикаменты доставлены. Из Центральной городской клинической больницы и областной переведены отделения абдоминальной онкологии и опухолей молочной железы, до конца недели переедет онкогинекология. И после этого наконец можно будет сказать: онкоцентр работает в полную силу», — написал глава региона.

Он также отметил, что с мая в учреждении были обследованы около 12 тыс. человек. С августа в стационаре приняли 1 139 пациентов. «Осталось отладить систему маршрутизации, чтобы жители понимали, как пройти здесь лечение», — добавил губернатор.

Как стало известно ранее, в проекте бюджета Калининградской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов предусмотрена субсидия в размере 250 млн рублей на мероприятия по обеспечению функционирования онкоцентра в Родниках. В середине ноября в учреждении заработал cаll—центр с многоканальным телефоном 56-99-00. Онкоцентр начал работу 19 августа 2024 года.

Видео: страница губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте»

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