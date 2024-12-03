Экологи сочинили рэп про мусорный полигон под Советском

Экологи сочинили рэп про мусорный полигон под Советском
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Экологи из организации «Зелёный фронт» опубликовали музыкальную композицию в стиле рэп, посвящённую мусорному полигону «Барсуковка» под Советском. Трек «Полигон Барсуковка — пора на покой!», который с вечера понедельника начали активно распространять региональные паблики, активисты назвали «новым гимном борьбы за чистоту и справедливость».

«Друзья, мы не можем молчать, когда Советск задыхается, — сообщил официальный паблик „Зелёного фронта“. — Мусорный полигон „Барсуковка“ продолжает травить воздух, несмотря на обещания и суды. Но мы верим: голос народа сильнее! Представляем трек, который стал отражением нашей общей борьбы за чистую землю, воздух и будущее».

«Мы устали ждать чуда, и нам нужен ответ. За чистый воздух для всех, за родной Советск, — сообщает текст трека. — Советск за чистоту, за воздух живой. Полигон „Барсуковка“ — пора на покой. Никто иной, только мы победим беспредел. Мы верим и ждём ветер перемен».

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте этого года сотрудники ЕСОО убрали на полигоне жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

23 сентября минприроды заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. В начале октября стало известно, что сроки доставки установки на свалку под Советском сдвинулись. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов». Позднее выяснилось, что на их лизинг готовы потратить более 240 млн рублей.

В конце ноября директор калининградской «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков сообщил, что в Калининградскую область пришёл первый комплекс очистных сооружений для «Барсуковки». Планируется, что до 15 января завершится их шеф-монтаж и будет проведена пусконаладочная работа. Промышленная эксплуатация очистных сооружений, как ожидается, также начнётся 15 января.

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