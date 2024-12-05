В Калининграде планируют отремонтировать ул. Партизана Железняка (фото)

В Калининграде планируют отремонтировать ул. Партизана Железняка (фото)
Фото: Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Власти Калининграда планируют отремонтировать улицу Партизана Железняка. Соответствующая информация размещена на сайте областного центра торгов.

Закупку анонсировало МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». На работы выделяют порядка 10,5 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Дата начала подачи заявок для участия в торгах пока не указана.

В июне 2024 года власти Калининграда выделили 17 млн рублей на ремонт перекрёстка ул. Железняка и Майской. Работы планировали провести в 2024 — 2025 годах. 148,5 млн рублей власти готовы потратить на ремонт самой ул. Майской. Как сообщали ранее, проект капремонта предусматривает проезжую часть из асфальтобетона, велодорожку, тротуары с обеих сторон улицы, парковочные карманы. Привести в порядок планировали не только саму улицу, но и заезды во дворы. Ещё 30 млн планируют потратить на ремонт параллельной Майской улицы Дадаева.

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