В Калининграде планируют отремонтировать ул. Партизана Железняка (фото)

Власти Калининграда планируют отремонтировать улицу Партизана Железняка. Соответствующая информация размещена на сайте областного центра торгов.

Закупку анонсировало МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». На работы выделяют порядка 10,5 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Дата начала подачи заявок для участия в торгах пока не указана.

В июне 2024 года власти Калининграда выделили 17 млн рублей на ремонт перекрёстка ул. Железняка и Майской. Работы планировали провести в 2024 — 2025 годах. 148,5 млн рублей власти готовы потратить на ремонт самой ул. Майской. Как сообщали ранее, проект капремонта предусматривает проезжую часть из асфальтобетона, велодорожку, тротуары с обеих сторон улицы, парковочные карманы. Привести в порядок планировали не только саму улицу, но и заезды во дворы. Ещё 30 млн планируют потратить на ремонт параллельной Майской улицы Дадаева.