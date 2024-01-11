В подвалах замка Тапиау нашли монету великого магистра Пауля фон Русдорфа (фото)

В подвалах замка Тапиау нашли монету великого магистра Пауля фон Русдорфа (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Клады

В подвалах замка Тапиау, расположенного в Гвардейске, во время расчистки обнаружили серебряную монету XV века. Представители замка через свой паблик «Башни востока» обратились к экспертному сообществу с просьбой атрибутировать предмет, и вскоре один из калининградских нумизматов сообщил, что чеканилась монета при великом магистре Пауле фон Русдорфе (1422-1441 гг).

«Находка монеты с привязкой к месту, пусть и в отвалах грунта, это очень интересно! — сообщил пользователь Vladimir Sterling. — Правление Русдорфа — кульминация кризиса в Ордене, возникшего после поражения в Грюнвальдской битве. Это время отмечено спорами, интригами, формированием партий и падением общей дисциплины в Ордене, что в итоге и привело его к краху через 100 лет».

Замок Тапиау — один из самых крупных объектов культурного наследия в регионе, которым заинтересовались инвесторы. Около двух лет его восстановлением занимаются бизнесмены Алексей Павликов (гендиректор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис») и Игорь Билоус (гендиректор подмосковной компании «Элмонт»), которые параллельно с этим восстанавливают Крайсхаус, трехэтажный жилой дом и один из фахверковых складов в Железнодорожном, исторический склад в Бережковском, а также здание окружной больницы и кирпичную водонапорную башню в Черняховске.

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