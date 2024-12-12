Проект «горизонтальной» многоэтажки возле «Ростех Арены» прошёл экспертизу

Проект «горизонтального» жилого комплекса с подземной стоянкой для автомобилей возле «Ростех Арены» на Октябрьском острове получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.

Заказчиком является ООО «СЗ „Смоленское“», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Документацию подготовило ООО «Ремарк». Заключение по ней выдало ООО «Первая негосударственная экспертиза».

Строительство жилого комплекса запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140505:270. Его площадь составляет 11,6 тыс. кв. км. Эта территория уже обнесена строительным забором.

Фото: Денис Шелеметьев / Новый Калининград

В октябре власти Калининградской области изменили назначение земельного участка с кадастровым номером 39:15:140505:270. Для него тогда установили зону ОЖ/26-о. Это означает, что на нём разрешено строительство 26-этажного дома, а саму землю отнесли к общественно-жилому назначению.

В июле 2024 года градостроительный совет одобрил проект «горизонтального» многоэтажного дома. В нём предусмотрены жилые помещения площадью не менее 35 тысяч кв. м, гостиница на минимум 130 номеров, спа и фитнес-зал с бассейном на четыре дорожки, а также конференц-зал, ресторан, кафе и торговые помещения.





Изображение: скриншот презентации проекта