В Калининградской области отменили действие штормового предупреждения

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Действие штормового предупреждения на территории Калининградской области отменено. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«На территории региона сохранится ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на побережье местами до 23 м/с. По юго-востоку Южной Балтики сохранится ветер западный, северо-западный 19-24 м/с, высота волн 2,5-3,5 метра», — говорится в сообщении.

«Порывы, близкие к штормовым, всё ещё сопровождаются высокой опасностью — будьте аккуратны. Заметное снижение скорости ветра начнётся завтра вечером, а уже в ночь на среду порывы станут незначительными», — отметили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник, 16 декабря, в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. В школах Калининграда ввели свободное посещение. В расписании аэропорта «Храброво» произошли изменения. Максимальный зафиксированный порыв ветра в Храброво достиг 27 м/с, в Калининграде — 23 м/с. Ветер повалил новогодние украшения на площади Победы и не менее 29 деревьев в разных районах города. В Зеленоградском районе авто врезалось в упавшее дерево, в результате чего пострадал ребёнок.

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