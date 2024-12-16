«Обошлось без человеческих жертв»: власти обновили данные о последствиях шторма (фото)

Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

Власти Калининграда обновили данные о последствиях шторма, прошедшего в регионе в понедельник, 16 декабря. Свежую статистику опубликовала в своём Telegram-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.

«По состоянию на 20 часов дежурному по городу поступили сигналы с 69 адресов об упавших деревьях. Зелёные насаждения валило на дороги, тротуары, провода освещения (до сих пор не включена 2471 светоточка), повреждали окна и стены жилых домов. Было помято 14 автомобилей, в том числе на Дзержинского старый каштан придавил сразу пять машин. <...> Счастье, что обошлось без человеческих жертв», — говорится в сообщении.

Сити-менеджер также отметила, что спасатели, а также сотрудники предприятий «Гидротехник» и «Чистота» продолжат работу ночью.

«И хотя синоптики уже отменили предупреждение об опасных погодных явлениях, ветер всё ещё сильный и способен нанести вред, большая просьба быть предельно осторожными, если собираетесь выйти на улицу», — добавила Елена Дятлова.

В понедельник, 16 декабря, в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. В школах Калининграда ввели свободное посещение. В расписании аэропорта «Храброво» произошли изменения. Максимальный зафиксированный порыв ветра в Храброво достиг 27 м/с, в Калининграде — 23 м/с. Ветер повалил новогодние украшения на площади Победы. В Зеленоградском районе авто врезалось в упавшее дерево, в результате чего пострадал ребёнок.