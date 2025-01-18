Власти Гвардейска отчитались о строительстве ФОКа (фото)

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Глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец отчитался о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Как сообщил он у себя в телеграм-канале, строительство идёт по плану и власти делают «всё возможное, чтобы объект был готов в максимально короткие сроки».

Сейчас ведутся работы по заливке фундаментов-стаканов, которые послужат основой для металлоконструкций здания с последующим возведением колонн. Кроме того, на теннисных кортах началась укладка дренажной системы, которая обеспечит надёжный отвод воды.

Строительство ФОКа вошло в программу «Плавание для всех». Работу над проектом ФОКа с бассейнами и теннисными кортами власти планировали завершить в марте 2024 года. В декабре 2024 стало известно, что администрация округа получила разрешение на его строительство на ул. Степана Козака.

Фото: телеграм-канал Максима Коломийца

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