Облвласти предлагают повысить взнос за капремонт на рубль

Власти Калининградской области предлагают повысить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на один рубль. Соответствующий проект закона проходит оценку регулирующего воздействия.

Проект подготовило министерство строительства и ЖКХ Калининградской области. Сейчас плата за капремонт составляет 9,9 руб. за кв. м. С 1 июля 2026 года ее предлагают повысить до 10,9 руб. за кв. м.

В пояснительной записке отмечается, что необходимый размер взноса составляет 41,76 руб. за кв. м помещения. В Калининградской области он превышает минимальный размер взноса более чем в 4 раза. «Полагаем, что в случае, если увеличение минимального взноса с учетом увеличения софинансирования работ ‎ по капитальному ремонту за счет средств областного бюджета на объекты, относящиеся к периоду реализации региональной программы 2026 год», — следует из документа.

«Общая потребность средств на реализацию работ по региональной программе в 2026 году составляет 5 508 276 993,31 руб., в том числе по общему котлу 4 133 309 930,65 руб. При увеличении размера софинансирования областным бюджетом на объекты, относящиеся к периоду реализации региональной программы 2026 года, в краткосрочный план 2026 года возможно включить работ на сумму 4 031 850 914,49 руб., в том числе средств общего котла — 2 042 234 189,07 руб. и средств областного бюджета — 1 989 616 725,42 руб. Дефицит в таком случае составит 101 459 016,16 руб. В целях достижения результатов реализации региональной программы в рамках исполнения краткосрочного плана необходимо повысить размер взноса не менее чем на 10,08%», — сообщается в пояснительной записке.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что региональные власти предложили повысить в 2025-м взнос за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме до 12,9 руб. за квадратный метр. В тот же день Алексей Беспрозванных заверил население Калининградской области, что им не стоит опасаться повышения платы за капремонт с января 2025 года. На заседании правительства губернатор заявил, что предложение минстроя и ЖКХ — это увеличение взноса на «весомую сумму». При этом он отметил, что жители региона жалуются ему, потому что не видят изменений от капитального ремонта. Плату за капремонт решили повысить с 1 июля 2025 года до 9,9 руб.

