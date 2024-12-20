В «Калининградгазификации» сообщили об изменении стоимости работ

В АО «Калининградгазификация» изменили стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования с 6 декабря 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее расчет платы был выполнен в соответствии с методическими указаниями, утверждёнными приказом Минстроя РФ, указали в пресс-службе. «Учитывая многочисленные обращения граждан по вопросу некорректности норм времени, содержащихся в методических указаниях, а также принимая во внимание рассмотрение Управлением федеральной антимонопольной службы по Калининградской области дела о нарушении антимонопольного законодательства, АО „Калининградгазификация“ был проведен хронометраж времени, затрачиваемого для технического обслуживания газового оборудования в жилых помещениях. По итогам проведенного хронометража были зафиксированы уменьшенные нормы времени, отводимые для технического обслуживания газового оборудования», — говорится в сообщении.

В связи с этим организация снизила стоимость работ на восемь наименований услуг.

№ п/п Наименование работ (услуг) Прежняя стоимость, руб. (с НДС 20 %) Новая стоимость, руб. (с НДС 20 %) Сумма скидки в последующем, руб. (с НДС 20 %) 1 Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме поверки контрольными смесями) 490,48 294,26 196,22 2 Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) 2 206,99 2 108,93 98,06 3 Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 31 кВт до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) 2 942,66 2 501,26 441,4 4 Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью от 61 кВт до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) 3 678,32 2 881,37 796,95 5 Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) 2 206,99 2 108,93 98,06 6 Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 31 кВт до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) 2 942,66 2 501,26 441,4 7 Техническое обслуживание котла с вентиляторной горелкой мощностью от 61 кВт до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) 3 678,32 2 881,37 796,95 8 Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочной) 725,87 490,45 235,42

Компания сообщила, что готова «осуществить компенсацию путём предоставления уменьшенной платы при оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в следующем календарном году». Граждане, которым услуга было оказана ранее, вправе обратиться с письменным заявлением в адрес АО «Калининградгазификация» с целью возврата части уплаченных денежных средств.

«Отмечаем, что в обязательном порядке обращаться с подобным заявлением необходимости нет. Каждый житель региона, которому в период времени с 01.09.2023 по 05.12.2024 была оказана услуга по техническому обслуживанию газового оборудования, в дальнейшем получит компенсацию в виде скидки в вышеуказанном размере», — добавили в пресс-службе.

В августе 2024 года ФАС выявила в действиях АО «Калининградгазификация» признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению антимонопольщиков, организация навязывала калининградцам невыгодные договоры на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. В марте 2024 года Калининградское управление Федеральной антимонопольной службы усмотрело в действиях «Калининградгазификации» признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке в связи с новыми «газовыми договорами». В отношении организации возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, «Калининградгазификации» вынесли предупреждение на фоне жалоб управляющих компаний на действия монополиста. Тогда газовщики заверили, что исключили из договора норму, дающую организации право менять стоимость работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в одностороннем порядке, и привели в соответствие с законодательством норму об уведомлении о проведении работ.