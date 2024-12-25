ФАС: «Калининградгазификация» нарушала закон о защите конкуренции

АО «Калининградгазификация» применило экономически необоснованные нормы времени на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования, в результате чего стоимость технического обслуживания сигнализатора загазованности, двухгорелочной газовой плиты, а также некоторых котлов была необоснованно завышена. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского УФАС России.

«Компания необоснованно установила тарифы на обслуживание ВКГО, что привело к ущемлению прав жителей Калининградской области. <...> В ходе расследования компания добровольно, до принятия решения антимонопольным органом, устранила нарушения антимонопольного законодательства в части установления экономически необоснованной нормы времени услуг по техническому обслуживанию газового оборудования и установила новые тарифы», — говорится в сообщении.

Калининградское УФАС России выдало АО «Калининградгазификация» предписание, в соответствии с которым обществу необходимо при оказании услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования лицам, которым такая услуга была оказана в период с 1 сентября 2023 года по 5 декабря 2024 года, уменьшить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования.

«Данное решение направлено на защиту интересов неопределенного круга потребителей. Материалы дела переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении», — добавили в УФАС.

В АО «Калининградгазификация» изменили стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования с 6 декабря 2024 года. Снижение коснулось восьми наименований услуг. Компания сообщила, что готова «осуществить компенсацию путём предоставления уменьшенной платы при оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в следующем календарном году».

В августе 2024 года ФАС выявила в действиях АО «Калининградгазификация» признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению антимонопольщиков, организация навязывала калининградцам невыгодные договоры на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. В марте 2024 года Калининградское управление Федеральной антимонопольной службы усмотрело в действиях «Калининградгазификации» признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке в связи с новыми «газовыми договорами». В отношении организации возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Кроме того, «Калининградгазификации» вынесли предупреждение на фоне жалоб управляющих компаний на действия монополиста. Тогда газовщики заверили, что исключили из договора норму, дающую организации право менять стоимость работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в одностороннем порядке, и привели в соответствие с законодательством норму об уведомлении о проведении работ.