«Кусочек Сельмы в Амалиенау»: как выглядит новая поликлиника на Расковой (фото)

Подрядчик, занимающийся реконструкцией поликлиники на перекрёстке проспекта Победы и улицы Марины Расковой, закрыл контур объекта, а также заштукатурил и покрасил фасад здания. Однако внешний вид здания (в том числе цвет, в который оно выкрашено) немного отличается от проекта, представленного ранее Антоном Алихановым, занимавшим пост губернатора Калининградской области. На это обратили внимание подписчики «Нового Калининграда», сообщившие, что новый объект — это «кусочек Сельмы в Амалиенау».



Отметим, что завершить строительно-монтажные работы здания городской больницы № 2 по улице Расковой подрядчик собирается к концу апреля 2025 года. О том, что в ходе строительства он столкнулся с технологическими сложностями при выносе действующего газопровода за пределы площадки, что увеличило сроки выполнения контракта, ранее сообщала пресс-служба правительства Калининградской области.

«Тепловой контур закроют до конца года, также будет проведена закупка медицинского оборудования», — добавили в правительстве. Сейчас продолжаются электромонтажные работы и устройство слаботочных систем, монтаж оконных блоков и оборудования в вентиляционных камерах и поэтажно. Кроме того, подрядчик утепляет фасад здания и осуществляет поставку электросилового оборудования и насосной станции повышения давления.

Планируется, что к учреждению будут прикреплены порядка 31 тыс. человек взрослого населения Центрального района. «Предусмотрено 365 посещений в смену. Планируется открытие кабинетов терапевтов, узких специалистов, УЗИ, рентген, флюорограф, маммограф, функциональная диагностика, дневной стационар», — сообщала ранее пресс-служба.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Напомним, что в феврале подрядчику официально реконструкции (а по сути, строительства) поликлиники на ул. Марины Расковой — компании «Мириам» — была выставлена неустойка за срыв сроков выполнения работ. В ноябре «Мириам» завершила подготовку к «реконструкции». Подрядчик снес старое здание, вырубил зеленые насаждения, а также разобрал систему центрального отопления, водопровода и канализации.

Экс-губернатор Антон Алиханов, комментируя снос объекта, заявил, что проект был публичным. «Здание аварийное, его разбирают и строят на старых фундаментах», — пояснил он.