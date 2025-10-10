Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений. Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами по окончании заседания Совета глав государств СНГ.

«Я бы даже не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений, — сообщил Путин. — Если бы это был кризис межгосударственных отношений, тогда бы у нас не было роста торгово-экономических связей. А, несмотря на то, что вы видели, с чем мы столкнулись, рост и значительный рост продолжился. Какой же это кризис межгосударственных отношений? Я бы сказал, что это, скорее всего, был кризис эмоций. И понятно, почему. Потому что мы столкнулись с очень тяжёлым событием, с трагическим событием — гибелью самолёта и пассажиров его. Надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время».

Владимир Путин напомнил, что сам когда-то проходил практику в транспортной прокуратуре, поэтому «знает, что это такое».

«Сейчас следствие завершается. В целом всё понятно. Есть какие-то, может быть, детали и тонкости, которые специалисты должны оформить. Об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили. Очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше», — добавил президент.

Напомним, что в декабре 2024 года премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о сокращении безвизового пребывания россиян в республике со 180 до 90 дней в год. Правила пребывания изменились с 1 января 2025 года.