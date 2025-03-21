Власти Калининграда напомнили о закрытии движения на ул. Майской (фото)

Власти Калининграда напомнили о закрытии движения на ул. Майской (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Автомобильное движение на ул. Майской в Калининграде планируют временно закрыть в связи с предстоящим ремонтом. Об этом напомнила пресс-служба администрации Калининграда.

«Ремонт дорог добрался и до ул. Майской. В этой связи там будет закрыто автомобильное движение:

  • с 24 марта до 1 сентября от Куйбышева, 97б до Майского переулка,1;

  • с 1 сентября до 9 октября вдоль Майского переулка, 1;

  • с 14 мая до 9 октября от Куйбышева, 97б до Еловой аллеи.

Будьте внимательны, следите за знаками и схемами объезда», — говорится в сообщении.

Напомним, на работы власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Мосинжиниринг», снизившая начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстоит переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переустроить участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории.

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