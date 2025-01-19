В 2024 году «Аэрофлот» на четверть нарастил пассажиропоток через Калининград

В 2024 году «Аэрофлот» почти на четверть нарастил пассажиропоток через Калининград. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», входящие в одну группу, за прошлый год перевезли через Калининград 2,87 млн человек. Это на 23% больше, чем в 2023-м. Отмечается, что группа компаний обеспечила 60% общего пассажиропотока аэропорта «Храброво». Её авиакомпании связывали Калининград с Москвой, Екатеринбургом и Санкт-Петербургом.

На рейсах в столицу пассажиропоток впервые в истории «Аэрофлота» превысил 2 млн человек. Всего было перевезено 2,14 млн пассажиров. На линии Санкт-Петербург — Калининград перевезли более 700 тыс. человек.

«На собственных рейсах „Аэрофлота“ через Калининград перевезено 1,13 миллиона пассажиров (+8% к 2023 году), на рейсах авиакомпании „Россия“ — 778 тысяч пассажиров (+57%). Лоукостер „Победа“ перевез почти 964 тысячи, что на 21% больше, чем в 2023 году», — сообщило информагентство.

Напомним, что 17 декабря авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Всего Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей. Спустя 10 дней после начала у «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты. В начале января группа компаний сообщила, что открывает регулярные рейсы между Калининградом и Кировском (аэропорт «Хибины»). Полёты будет выполнять авиакомпания «Россия».

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