Ассоциация муниципалитетов региона отчиталась о встречах глав с населением

Ассоциация муниципальных образований Калининградской области отчиталась о встречах властей округов с населением. Дайджест событий за прошедшую неделю опубликован в телеграм-канале Ассоциации.
Встречи с жителями прошли в пяти муниципалитетах. Их провели главы администраций Александр Китаев (Гусев), Максим Коломиец (Гвардейск), Леонид Шибаев (Пионерский), Дмитрий Чубарев (Краснознаменск) и Татьяна Филатова (врио главы, Багратионовск). Глава балтийской администрации Сергей Мельников «на встрече с депутатами округа обсудил актуальные проблемы муниципалитета». На общении с жителями в нескольких районах побывали также и сами главы округов. Так, вместе с Шибаевым с жителями общался Игорь Разинкин, а в Гвардейске вместе с Коломийцем был Игорь Шаплов.
Забытая страна: как прошла встреча Беспрозванных с жителями Нестерова
Поручение властям муниципалитетов раз в месяц встречаться с населением дал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Помимо живого общения, глава региона поручил также раз в квартал проводить прямую линию. В январе 2025 года во время совещания правительства губернатор отметил, что не все главы муниципалитетов проводят прямые линии для жителей.Сам Беспрозванных пообещал, что лично посетит каждый округ региона. Отметим, ранее прямые встречи с населением во время выездов в муниципалитеты практиковали экс-губернаторы Георгий Боос и Николай Цуканов. При Антоне Алиханове эта практика прекратилась.