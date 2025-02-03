Ассоциация муниципалитетов региона отчиталась о встречах глав с населением

Ассоциация муниципальных образований Калининградской области отчиталась о встречах властей округов с населением. Дайджест событий за прошедшую неделю опубликован в телеграм-канале Ассоциации.

Встречи с жителями прошли в пяти муниципалитетах. Их провели главы администраций Александр Китаев (Гусев), Максим Коломиец (Гвардейск), Леонид Шибаев (Пионерский), Дмитрий Чубарев (Краснознаменск) и Татьяна Филатова (врио главы, Багратионовск). Глава балтийской администрации Сергей Мельников «на встрече с депутатами округа обсудил актуальные проблемы муниципалитета». На общении с жителями в нескольких районах побывали также и сами главы округов. Так, вместе с Шибаевым с жителями общался Игорь Разинкин, а в Гвардейске вместе с Коломийцем был Игорь Шаплов.

Забытая страна: как прошла встреча Беспрозванных с жителями Нестерова

Поручение властям муниципалитетов раз в месяц встречаться с населением дал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Помимо живого общения, глава региона поручил также раз в квартал проводить прямую линию. В январе 2025 года во время совещания правительства губернатор отметил, что не все главы муниципалитетов проводят прямые линии для жителей.