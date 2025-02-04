В Макс-Ашманн-парке спустя два месяца после ремонта погасли фонари

В Калининграде в парке имени Макса Ашманна перестали гореть фонари. Власти города направила претензию подрядчику. Об этом администрация областного центра сообщила в комментариях на странице сити-менеджера Калининграда Елены Дятловой «ВКонтакте».

Житель Калининграда на странице Дятловой обратил внимание администрации, что в «обновлённом парке» частично не горят фонари. По его наблюдениям, это продолжается уже неделю. Протяжённость неосвещённого участка составляет 300 метров.

«Претензию подрядчику уже направили, до 28 февраля 2025 года должен устранить выявленные дефекты. Дирекция ландшафтных парков держит эту ситуацию на контроле», — сообщила в ответ администрация Калининграда.

Напомним, подрядчик, ответственный за оборудование освещения в Макс-Ашманн-парке, не успел сдать объект в срок. Пуско-наладочные работы завершились в конце ноября 2024 года, тогда же в парке включили освещение «в тестовом режиме», сообщили власти. В конце декабря глава администрации Елена Дятлова назвала окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке главной победой городских властей в 2024 году. На территории парка были смонтированы 154 фонаря. Установленные датчики позволяют обеспечивать нужное количество света в нужное время. Включаться и выключаться фонари должны автоматически, при определённом уровне освещенности.

Работами по благоустройству парка горвласти начали заниматься в 2023 году. Сначала контракт получил ИП Скрендо, снизивший в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Летом 2023 года горадминистрация расторгла с ним контракт. Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникали проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.