На «Парк воды, культуры и отдыха» в Гусеве выделили ещё 120 млн рублей

На «Парк воды, культуры и отдыха» в Гусеве выделили ещё 120 млн рублей
Изображение: пресс-служба администрации Гусевского городского округа
Все новости по теме: Городской облик

Власти Гусева выделили ещё 120,4 млн рублей на благоустройство «Парка воды, культуры и отдыха». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Средства предназначены для «устройства тротуарного покрытия центральной дороги, дорожек у летней сцены, у бассейна, устройства детской игровой площадки, реконструкции сетей электроосвещения, сетей связи центральной части парка, устройства павильона для открытого бассейна, капитального ремонта сети ливневой канализации, сетей теплоснабжения». Работы необходимо выполнить «вдоль улицы Школьной, 1». Планируемые сроки реализации проекта — с марта по октябрь 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля 2025 года. В тот же день планируют подвести итоги закупки.

В июне 2024 года власти Гусева искали подрядчика для капитального ремонта открытого бассейна, сетей теплоснабжения, реконструкции сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации в рамках благоустройства «Парка воды, культуры и отдыха». На работы было выделено 176,5 млн рублей. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, в настоящее время контракт находится на стадии исполнения. Работы необходимо завершить до 1 ноября 2025 года.

В июле 2023 года Гусев стал одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек». На указанной территории хотят восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого отдыха и семейного отдыха с детьми. В конце апреля 2024 года появилась информация о том, что Госэкспертиза одобрила строительство павильона с саунами в гусевском парке в рамках упомянутого благоустройства. В феврале 2025 года положительное заключение получила документация проекта капитального ремонта открытого бассейна на территории ФОКа.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter