На «Парк воды, культуры и отдыха» в Гусеве выделили ещё 120 млн рублей

Власти Гусева выделили ещё 120,4 млн рублей на благоустройство «Парка воды, культуры и отдыха». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Средства предназначены для «устройства тротуарного покрытия центральной дороги, дорожек у летней сцены, у бассейна, устройства детской игровой площадки, реконструкции сетей электроосвещения, сетей связи центральной части парка, устройства павильона для открытого бассейна, капитального ремонта сети ливневой канализации, сетей теплоснабжения». Работы необходимо выполнить «вдоль улицы Школьной, 1». Планируемые сроки реализации проекта — с марта по октябрь 2025 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля 2025 года. В тот же день планируют подвести итоги закупки.

В июне 2024 года власти Гусева искали подрядчика для капитального ремонта открытого бассейна, сетей теплоснабжения, реконструкции сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации в рамках благоустройства «Парка воды, культуры и отдыха». На работы было выделено 176,5 млн рублей. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, в настоящее время контракт находится на стадии исполнения. Работы необходимо завершить до 1 ноября 2025 года.

В июле 2023 года Гусев стал одним из победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения от 20 тысяч до 50 тысяч человек». На указанной территории хотят восстановить общественный бассейн с купелями и павильоном, обустроить маршруты со спусками к воде и пирсами, сцену, а также организовать места для занятий спортом, тихого отдыха и семейного отдыха с детьми. В конце апреля 2024 года появилась информация о том, что Госэкспертиза одобрила строительство павильона с саунами в гусевском парке в рамках упомянутого благоустройства. В феврале 2025 года положительное заключение получила документация проекта капитального ремонта открытого бассейна на территории ФОКа.