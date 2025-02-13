В Калининграде открыли новый корпус школы-интерната № 1 (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде начал работу новый корпус школы-интерната № 1. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба областного правительства.

Новый учебный корпус рассчитан на 221 ребёнка и спроектирован с учётом образовательных потребностей детей с ОВЗ и инвалидов. Здание оборудовано пандусами, подъёмниками, лифтами, звукоусиливающей аппаратурой, комнатами отдыха, специализированными санузлами.

Рекреация выполнена в виде амфитеатра. Это место общего сбора для проведения утренних линеек, встреч с гостями и других мероприятий. Инфраструктура корпуса поделена на блоки, каждый из которых выполняет свою задачу.

«В блоке профессионального обучения оборудованы мастерские, соответствующие потребностям рынка труда Калининградской области и образовательным возможностям обучающихся: слесарная, столярная, швейная, штукатурно-малярная, мастерская ландшафтного дизайна, кухонного дела. Для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития созданы мастерские валяния, мыловарения, свечного дела, а также кабинет ранней профессиональной ориентации, квартира сопровождаемого проживания», — отметили в пресс-службе.

В блоке первой ступени обучения и коррекционно-развивающих занятий расположены классы для обучающихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями и тяжёлыми множественными нарушениями развития. Рекреация оснащена оборудованием, позволяющим осуществлять сенсорно-моторную интеграцию. В блоке второй ступени обучения находятся различные кабинеты, соответствующие учебным планам программы.

Медицинский блок состоит из приёмной, двух врачебных кабинетов, процедурной, изолятора и санузла. Помещения столовой и пищеблока включают в себя овощной и горячий цех, цех сырой продукции, помещения с холодильным оборудованием, моечные кухонной посуды, кладовые для овощей, сухих продуктов, комнату персонала с раздевалкой, душевой и санузлом.

Территория школы-интерната огорожена, на ней проведены озеленительные работы, оборудованы зоны отдыха, игровые площадки со специальным покрытием. Прогулочные площадки с резиновым и травяным покрытием оснащены антивандальными игровыми комплексами, верандами и лавочками. В школе установлены внешняя и внутренняя системы видеонаблюдения — всего 245 видеокамер.

Областные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию учреждения на улице Крылова в декабре 2024 года. Трёхэтажный корпус расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:130508:8 и 39:15:130508:10. Его общая площадь составляет 9625,2 кв. м. Строительство корпуса начали в 2022 году. На расширение интерната было выделено 547 млн рублей. О том, что школу не успевают достроить к началу учебного года, стало известно в августе 2024 года. Тогда готовность объекта составляла 86%.

Изначально работы планировали завершить до конца ноября 2023 года, а ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года. В середине ноября готовность объекта составляла 99%.