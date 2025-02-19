Мэрия пыталась заблокировать счета концессионера, строившего школу на Левитана

Власти Калининграда пытались через суд арестовать счета концессионера (ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение»), строившего школу на улице Левитана. Об этом в среду, 19 февраля, в прямом эфире паблика мэрии города сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова.

По словам Дятловой, город не мог вмешиваться в процесс строительства, а концессионер должен был построить объект ещё к 31 декабря 2023 года. При этом договором с концессионером оговаривались 180 дней, в течение которых он мог устранять недостатки (мэрия при этом не могла в течение этого срока предъявлять претензии).

«Понимая, что у нас не будут исправлены нарушения, 28 июня 2024 года мы пошли в суд на расторжение концессионного соглашения, на передачу нам объекта, который построен, на понуждение концессионера и генерального подрядчика по консервированию объекта, охране территории и установке 24-часового видеонаблюдения. Мы ещё заявлялись с иском о том, чтобы были заблокированы счета, но в этом нам суд отказал. Иск по охране, консервации и 24-часовому видеонаблюдению Арбитражный суд удовлетворил в полном объёме», — сообщила она.

Елена Дятлова напомнила, что администрация Калининграда выступала только плательщиком денежных средств, а концессионер, который зашёл со своим предложением, «брал на себя обязательства по строительству школы, по разработке проектно-сметной документации, по прохождению экспертизы, по завершению строительства и передаче в муниципальную собственность завершённого объекта». При этом технический контроль и надзор на объекте администрация не осуществляла, его осуществляет сторонняя организация, которая нанималась концессионером.

«Мы обратились к судебным приставам, и было возбуждено производство по понуждению двух лиц (концессионера и подрядчика) к принятиям мер по обеспечению безопасности. Понятно, что ни одни, ни вторые не исполняют решение суда, вступившее в законную силу. С этим решением сейчас работают судебные приставы, понуждая исполнить решение суда», — добавила Дятлова.

Ранее сообщалось, что судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении компании-концессионера ещё 20 января.

О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана на 1,1 тыс. мест глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов. В феврале того же года председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова».