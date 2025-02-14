Горвласти: концессионера школы на ул. Левитана обяжут законсервировать объект

20 января судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении компании-концессионера школы на ул. Левитана с целью обязать его установить круглосуточное видеонаблюдение в Интернете и законсервировать объект. Об этом сообщила администрация Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Горвласти также отметили, что в прошлом году суд назначил строительно-техническую экспертизу в ходе которой эксперты должны определить объем выполненных работ и соответствие проекту. «Заключение должно быть готово не позднее марта 2025 года. Как только суд утвердит размер требуемой для достройки суммы, специалисты будут оперативно её изыскивать в бюджетах разных уровней», — отметили в администрации.

Напомним, что администрация Калининграда направила документы на расторжение договора с подрядчиком школы по ул. Левитана в начале июля. Строительство школы было приостановлено месяцем ранее. Власти сообщали в социальных сетях о проведении «регламентных процедур, необходимых для раскрытия финансирования по объекту». В декабре Елена Дятлова заявила, что недостроенная школа на улице Левитана в Калининграде стала для городских властей разочарованием года.

Учебное заведение на 1,1 тыс. мест строилось по концессионному соглашению между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов.

По концессионному соглашению школу должны были построить до конца 2023 года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова».

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры.