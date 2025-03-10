Облправительство заказывает кухонную мебель за 695 тыс. рублей

Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление кухонной мебели для своих нужд. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

На работы выделяют 695,1 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В феврале правительство выделило 642,6 тыс. рублей на изготовление гардероба, встроенного шкафа-купе и подвесной тумбы под умывальник. Для нужд правительства планируется также покупка посудомоечной машины за 45 тыс. рублей, изготовление раскладного дивана и кресла за 170 тыс. В 2024 году облправительство заказывало перетяжку и изготовление мебели, в том числе «для кабинета руководителя». На указанные цели выделяли 319 тыс., 1,1 млн и 532 тыс. рублей соответственно.