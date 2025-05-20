Власти о школе в Гурьевске: длительность судебного процесса определить сложно

Власти о школе в Гурьевске: длительность судебного процесса определить сложно
Фото: Telegram-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных
Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Власти Гурьевского муниципального округа приняли решение расторгнуть соглашение с концессионером строящейся школы на ул. Лазурной. Судебный процесс по этому вопросу продолжается. Об этом представители муниципалитета сообщили в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

О том, на каком этапе находится «решение проблем со строительством школы в Гурьевске на Лазурной», спросил один из посетителей страницы.

«Школу в Гурьевске строим по концессионному соглашению. В установленные сроки школу концессионер не построил. Поэтому принято решение расторгнуть концессионное соглашение, но это возможно сделать только в судебном порядке. Пока идёт суд, строительство школы остановлено, концессионер её должен законсервировать. После принятия решения судом и передачи объекта в муниципальную собственность администрация продолжит строительство учреждения», — ответили представители администрации муниципалитета.

Они также отметили, что «продолжительность судебного процесса определить сложно» и сократить эту процедуру невозможно. «Сейчас о каких-либо сроках говорить рано, в том числе и по возобновлению строительства учреждения. Вкладывать бюджетные средства для выполнения каких-либо работ до передачи его в муниципальную собственность юридических оснований у администрации нет, и это будет являться нарушением законодательства. Надеемся, что этот вопрос всё же удастся решить как можно скорее», — резюмировали в администрации.

Строительство новой школы на 1500 мест на ул. Лазурной в Гурьевске началось в марте 2024 года. Первоначально работы оценивались в 3,4 млрд рублей, а завершить их власти планировали «в ближайшие год-полтора». В апреле жители пожаловались, что возведение школы остановилось, а со стройки пропала вся техника. Тогда гурьевская администрация заявила, что работы возобновятся и завершатся до конца 2024 года. В октябре губернатор Алексей Беспрозванных заявил о решении достроить учебное учреждение, несмотря на остановку работ. «В планах — закончить строительство к концу следующего года, дать старт учёбе 1 сентября 2026 года», — написал тогда глава региона. Как сообщали представители муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», работы возобновили в конце 2024 года. К февралю 2025-го они были выполнены на 9%.

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