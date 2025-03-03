Железные дороги региона обслужили почти миллион пассажиров с начала года

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В январе-феврале с вокзалов и станций Калининградской области было отправлено 898,3 тыс. пассажиров, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Отмечается, что в пригородном сообщении было перевезено 871,6 тыс. пассажиров — на 7,7% больше уровня прошлого года. Поездами дальнего следования отправлено 26,7 тыс. человек, рост оказался 5,5%.

Пассажирооборот с начала года составил 30,7 млн пасс-км: в пригородном сообщении — 23,7 млн пасс-км, в дальнем следовании — 7 млн пасс-км.

Ранее в КЖД рассказали, на сколько выросли пассажирские перевозки в 2024 году. 

Как сообщил в ноябре 2024 года начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, Литва сохраняет ограничения по количеству пассажиров в одном поезде не более 300 человек и составность поезда до девяти вагонов. Это негативно сказывается на транспортной доступности региона.

С 15 декабря 2024 года в связи с высокой востребованностью на ежедневный режим курсирования перешли скорые поезда № 148/147 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург.

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