Железные дороги региона обслужили почти миллион пассажиров с начала года

В январе-феврале с вокзалов и станций Калининградской области было отправлено 898,3 тыс. пассажиров, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Отмечается, что в пригородном сообщении было перевезено 871,6 тыс. пассажиров — на 7,7% больше уровня прошлого года. Поездами дальнего следования отправлено 26,7 тыс. человек, рост оказался 5,5%.

Пассажирооборот с начала года составил 30,7 млн пасс-км: в пригородном сообщении — 23,7 млн пасс-км, в дальнем следовании — 7 млн пасс-км.

КЖД р Ранее в ассказали , на сколько выросли пассажирские перевозки в 2024 году.

Как сообщил в ноябре 2024 года начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, Литва сохраняет ограничения по количеству пассажиров в одном поезде не более 300 человек и составность поезда до девяти вагонов. Это негативно сказывается на транспортной доступности региона.

С 15 декабря 2024 года в связи с высокой востребованностью на ежедневный режим курсирования перешли скорые поезда № 148/147 Калининград — Москва и № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург.