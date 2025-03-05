В Калининграде снова готовятся найти подрядчика на реконструкцию «Врангеля»

В Калининграде снова готовятся найти подрядчика на реконструкцию «Врангеля»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Калининграде снова готовятся найти подрядчика на реконструкцию «Врангеля». Максимальную цену контракта увеличили на 24,8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Наименование аукциона: «Приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Башня „Врангель“, 1859 год, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Профессора Баранова 2а, для современного использования под музей». На работы теперь готовы потратить до 151,6 млн рублей. Дата начала подачи заявок для участия в конкурсе на момент публикации новости неизвестна.

Ранее попытки найти подрядчика для реконструкции башни предпринимались в апреле, июле, августе и октябре 2024 года. На первые два аукциона не было подано ни одной заявки. На третий и четвертый подалась одна компания. Эти заявки отклонили. Тогда начальная (максимальная) цена контракта была установлена в 126,8 млн рублей.

Реконструировать башню планировали в 2021–2023 годах. В областной службе охраны памятников отмечали, что башня требует ремонта, «но она далека от аварийного состояния». Изначально торги планировали объявить в мае. В областном министерстве по культуре и туризму сообщали, что к реконструкции башни «Врангель» планируют приступить весной текущего года. «После окончания ремонта через два года башня „Врангель“ станет филиалом Музея янтаря», — поясняли в ведомстве. Предполагается, что исторический объект также будет использовать региональный янтарный кластер.

В общей сложности на восстановление башни «Врангель» в течение двух лет собирались направить почти 160 миллионов рублей.


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