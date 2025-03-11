Власти Калининграда прокомментировали закупку пяти автомобилей

Администрация Калининграда планирует приобрести пять новых автомобилей взамен подлежащих списанию транспортных средств. Об этом сообщил первый заместитель главы горадминистрации — управляющий делами Алексей Асмыкович в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Закупка МБУ „САТО“ пяти легковых автомашин в 2025 году запланирована для замены выведенных из эксплуатации и подлежащих списанию транспортных средств учреждения, задействованных для осуществления его уставной деятельности», — говорится в ответе.

Анонсы двух закупок на приобретение пяти транспортных средств были опубликованы на сайте регионального центра торгов в начале марта. К поиску подрядчиков готовится Муниципальное бюджетное учреждение администрации Калининграда «Служба административно-технического обеспечения». На приобретение четырёх транспортных средств выделяют 8 млн рублей. Указанная цена за единицу — 2 млн. Ещё один автомобиль планируют приобрести за 2,73 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год.

В сентябре 2024 года «Служба административно-технического обеспечения» заключила договор с ООО «Тринити-Трейд» на приобретение автомобиля «Kaiyi X7» чёрного цвета. Цена контракта составила 2,998 млн рублей. Источник финансирования контракта — средства бюджетного учреждения. Как сообщили «Новому Калининграду» в горадминистрации, новый кроссовер «Kaiyi X7» с государственным регистрационным номером «С311УР39», на котором передвигается глава администрации Елена Дятлова, является служебным транспортным средством.

Бывший служебный автомобиль сити-менеджера «Hyundai Genesis» 2015 года выпуска горадминистрация выставила на торги в 2024 году, однако продать его не удалось. В настоящее время на сайте torgi.gov.ru идёт приём заявок на участие в новом аукционе. Торги планируют провести 9 апреля. Стартовая цена та же — 1 760 000 рублей. Шаг аукциона — 88 тыс. (5%).