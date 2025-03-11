Власти объяснили, почему проекты детсадов в Калининграде отклонила госэкспертиза

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Отрицательные заключения госэкспертизы в отношении проектов строительства трёх детских садов в Калининграде, полученные в феврале 2025 года, связаны с изменениями в законодательстве. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства и строительства горадминистрации в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В соответствии со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1967, с 1 января 2025 года неоднократное продление срока государственной экспертизы упразднено», — говорится в сообщении.

Срок экспертизы проектов строительства детских садов на ул. Баженова, Владимирской и в Тихорецком проезде «был продлён ранее», поэтому повторное продление невозможно, отметили в комитете. Первые два проекта необходимо доработать с учётом замечаний экспертов. Затем документацию можно будет отправить на новую экспертизу. Для проекта на Тихорецкой власти заказывают «дополнительные исследования», отметили в горадминистрации.

Там также подтвердили планы построить дошкольное образовательное учреждение на ул. Флагманской в 2026-2027 годах и разработать проект детсада на ул. Арсенальной в 2027 году.

«Иных объектов дошкольного образования адресной инвестиционной программой до 2027 года не предусмотрено», — заключили в ответе на запрос, подписанном заместителем главы горадминистрации, председателем комитета городского хозяйства и строительства Максимом Федосеевым.

В качестве экспертной организации для трёх детсадов выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

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