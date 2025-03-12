Облвласти выделяют 28,7 млн рублей на строительство второго этапа ул. Лучинского

Правительство Калининградской области выделяет более 28,7 млн рублей на строительство второго этапа ул. Генерала Лучинского в Калининграде. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Беспрозванных 11 марта.

Предполагаемая стоимость объекта — порядка 57,5 млн рублей. Объём субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений — 50%. Указанный срок реализации — 2025 год.

Средства на проект ул. Лучинского были выделены в конце 2019 года. Изначально сдать объект собирались в 2021 году, однако планы постоянно менялись. Подрядчика на строительство улицы стали искать лишь в конце 2022 года. На торгах победила компания «КЛГД Строй» депутата из Пионерского Сергея Быкова, которая снизила начальную цену контракта почти на 4 млн рублей — до 84,3 млн рублей.

В апреле 2024 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что первый этап строительства улицы Лучинского длиной 630 метров (от ул. Артиллерийской до поворота на ул. Героя России Мариенко) должен завершиться в мае, однако и этого не произошло. 20 августа стало известно о грядущем расторжении контракта с «КЛГД Строй». Техническая готовность улицы тогда составляла 85%. В ноябре завершение первого этапа Лучинского перенесли на 2025 год. Стоимость объектка ещё до начала строительства увеличилась на 19 млн рублей — до 144,9 млн (в ценах соответствующих лет).

Вторую часть ул. Лучинского длиной 360 метров от ул. Мариенко до Закатной первоначально собирались ввести в эксплуатацию в 2024 году. Однако в марте 2024-го горвласти приняли решение перераспределить выделенные на эти цели средства на текущий ремонт дорог. Вместе со вторым этапом Лучинского отложили и строительство ул. Катериничева.