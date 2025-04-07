Власти готовятся к поиску подрядчика для строительства второго этапа Лучинского

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» готовится к поиску подрядчика для строительства второго этапа улицы Генерала Лучинского в Калининграде. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт об участке от улицы Мариенко до Закатной. На работы выделяют 49 079 587 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Средства на проект ул. Лучинского были выделены в конце 2019 года. Изначально сдать объект собирались в 2021 году, однако планы постоянно менялись. Подрядчика на строительство улицы стали искать лишь в конце 2022 года. На торгах победила компания «КЛГД Строй» депутата из Пионерского Сергея Быкова, которая снизила начальную цену контракта почти на 4 млн рублей — до 84,3 млн рублей.

В апреле 2024 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что первый этап строительства улицы Лучинского длиной 630 метров (от ул. Артиллерийской до поворота на ул. Героя России Мариенко) должен завершиться в мае, однако и этого не произошло. 20 августа стало известно о грядущем расторжении контракта с «КЛГД Строй». Техническая готовность улицы тогда составляла 85%. В ноябре завершение первого этапа Лучинского перенесли на 2025 год. Стоимость объектка ещё до начала строительства увеличилась на 19 млн рублей — до 144,9 млн (в ценах соответствующих лет).

Вторую часть ул. Лучинского длиной 360 метров от ул. Мариенко до Закатной первоначально собирались ввести в эксплуатацию в 2024 году. Однако в марте 2024-го горвласти приняли решение перераспределить выделенные на эти цели средства на текущий ремонт дорог.

В марте 2025 года правительство Калининградской области выделило более 28,7 млн рублей на строительство второго этапа ул. Лучинского. Предполагаемая стоимость объекта тогда оценивалась в 57,5 млн рублей. Объём субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений — 50%.