Шибаев: «По „Кругу здоровья“ работы в полном объёме завершены»

Основные работы по благоустройству центрального парка в Пионерском, предусмотренные проектом «Круг здоровья», завершены. В настоящее время подрядчик устраняет недочёты в рамках гарантийных обязательств. Об этом рассказал глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Беспокойство по поводу того, что на объекте «просрочены сроки», выразили местные жители. По словам сити-менеджера, срок гарантийных обязательств составляет пять лет. В течение этого времени подрядчик должен устранять замечания заказчика, чем компания и занимается в настоящее время. «Обращаюсь ко всем жителям. Если видите какие-то недоработки, недочёты, поломки, <...> пожалуйста, пишите в администрацию, можно мне в личку во „Вконтакте“, в „Одноклассниках“. Буду благодарен», — сказал Шибаев.

«Круг здоровья» — победитель VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Подготовительные работы на объекте начали в феврале 2024 года.

Проект предполагает благоустройство пляжа и парковых зон, которые должны быть связаны между собой пешеходными маршрутами. Согласно техзаданию, от подрядчика требовалось установить новые раздевалки, обустроить мостик, зону отдыха и две пляжные тропы.

«Концепция проекта направлена на поддержание физического, ментального и социального здоровья жителей. Территорию разбили на три зоны, соответствующие вышеперечисленным характеристикам. Заняться активным образом жизни можно будет на площадках воркаута, скейтбординга и баскетбола, а также прогуляться по пляжной тропе, посетить зону отдыха», — сообщали в региональном минстрое.

Проект включает обустройство смотровых и детских площадок, тренировочной велодорожки, беседки и пешеходной тропы с подсветкой, лестницами и мостиками, а также туалета с комнатой матери и ребёнка.

Завершить работы власти планировали осенью 2024 года. Торги на реализацию проекта выиграла компания «Мириам», с которой у областных властей неоднократно возникали сложности. Так, к подрядчику были претензии по реконструкции дома художника Ловиса Коринта в Гвардейске. Также компания сорвала сроки благоустройства ул. Рокоссовского в Калининграде, она же занималась реконструкцией поликлиники на ул. Горького, которую сдали на 355 дней позже срока. В настоящее время «Мириам» ведёт работы в поликлинике на Расковой.