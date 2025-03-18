Власти объяснили рост этажности дома на пр. Победы «технической ошибкой»

Количество надземных этажей скандального дома на проспекте Победы в Калининграде увеличили с четырёх до пяти, чтобы исправить допущенную ранее «техническую ошибку». Такое объяснение дали в региональном министерстве градостроительной политики в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Министерством в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:111008:477 Мазилкиной Наталье Михайловне (далее — застройщик) от 20.02.2025 выдано разрешение на строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома со встроенным подземным паркингом и помещениями общественного назначения № 39-15-059-2025», — говорится в ответе.

Основанием для выдачи разрешения на строительство послужили материалы проектной документации и положительное заключение экспертизы от 22 января 2025 № 39-2-1-2-002032-2025, представленные застройщиком в соответствии с частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ и разработанные в отношении многоквартирного жилого дома с количеством надземных этажей — 5 штук, отметили в минграде.

«В опубликованном на сайте министерства реестре выданных в 2025 году разрешений на строительство в графе „характеристики объекта капитального строительства“ указанного разрешения на строительство была допущена техническая ошибка в этажности здания, которая в последующем и была исправлена», — пояснили в министерстве.

Напомним, при публикации документа в феврале 2025 года в графе «Характеристики объекта капитального строительства» были указаны четыре этажа. В марте дом «вырос» ещё на один этаж.

4 марта 2025 года индивидуальному предпринимателю, данные которого были частично скрыты, власти Калининграда выдали разрешение на вырубку на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111008:477, на котором планируют построить скандальную многоэтажку.

Ранее жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей).

Источник, знакомый с проектом, уверял, что на указанном участке планируется возвести четырёхэтажный дом с мансардой, который будет построен «в стиле виллы Шмидта». Проект прошёл экспертизу 22 января. Указанный застройщик — Наталья Мазилкина. Форма экспертизы — негосударственная.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок по проспекту Победы, 8 с кадастровым номером 39:15:111008:477 площадью 837 кв. м принадлежит Наталье Мазилкиной. Ей же принадлежал на праве собственности двухэтажный жилой дом довоенной постройки площадью 129,4 кв. м с кадастровым номером 39:15:111008:39, располагавшийся ранее на этой территории. Право собственности на дом было зарегистрировано в августе 2022 года. Наталья Мазилкина является сестрой спикера Заксобрания Калининградской области Андрея Кропоткина.