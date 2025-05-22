На стройке скандального дома на проспекте Победы появились паспорт объекта и кран (фото)

На стройке скандального дома на проспекте Победы (район перекрёстка с улицей Пушкина) смонтирован строительный кран и появился паспорт объекта, сообщающий, что закончить строительство дома № 8 «со встроенным подземным паркингом и помещениями общественного назначения» индивидуальный предприниматель Мазилкина Наталья Михайловна планирует в декабре 2026 года. Также паспорт объекта сообщает, что строительство осуществляется силами компании «Кёниг-Хольц». На размёщённом там же слайде с изображением будущего здания можно увидеть объект, фото которого ещё в октябре 2024 года были предоставлены источником «Нового Калининграда».

Напомним, что в марте текущего года количество надземных этажей указанного здания увеличили с четырёх до пяти, чтобы исправить допущенную ранее «техническую ошибку». Такое объяснение дали в региональном министерстве градостроительной политики в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

«В опубликованном на сайте министерства реестре выданных в 2025 году разрешений на строительство в графе „характеристики объекта капитального строительства“ указанного разрешения на строительство была допущена техническая ошибка в этажности здания, которая в последующем и была исправлена», — поясняли в министерстве.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Напомним, при публикации документа в феврале 2025 года в графе «Характеристики объекта капитального строительства» были указаны четыре этажа. В марте дом «вырос» ещё на один этаж.

4 марта 2025 года индивидуальному предпринимателю, данные которого были частично скрыты, власти Калининграда выдали разрешение на вырубку на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111008:477, на котором планируют построить скандальную многоэтажку.

Ранее жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей).

Источник, знакомый с проектом, уверял, что на указанном участке планируется возвести четырёхэтажный дом с мансардой, который будет построен «в стиле виллы Шмидта». Проект прошёл экспертизу 22 января. Указанный застройщик — Наталья Мазилкина. Форма экспертизы — негосударственная.