Власти прокомментировали вырубку на ул. Майской в Калининграде (фото)

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»

Вырубка деревьев на ул. Майской в Калининграде проводится законно, в рамках её капитального ремонта и согласно выданному порубочному билету. Об этом сообщили сотрудники горадминистрации в комментариях на странице губернатора области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

Обеспокоенность вырубкой в летний период выразила одна из посетительниц страницы. «Скажите, пожалуйста, почему идёт вырубка деревьев в летний период, когда гнездятся птицы? Разве это допустимо?» — написала она, сославшись на новость о вырубке на ул. Майской.

«У контракта, заключённого с подрядчиком на ремонт Майской, есть сроки начала/завершения работ и график их выполнения, которых он обязан придерживаться, — сообщили в ответном комментарии сотрудники администрации. — Если сотрудники „Чистоты“ видят гнездо, они переносят вырубку на несколько недель».

Порубочный билет был выдан МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» 4 июля 2025 года и действует до 1 июня 2026-го. Сносу на ул. Майской подлежат 172 дерева и 62 кустарника. Сохранить необходимо 44 дерева и 50 кустарников. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 124 деревьев и 162 кустарников. Компенсационная стоимость не взимается.

На капремонт ул. Майской власти готовы были потратить до 148,5 млн рублей. Победителем аукциона стала компания «Мосинжиниринг», снизившая начальную цену до 147 млн 754 тыс. рублей. За эти деньги подрядчику в течение 320 дней предстоит переустроить муниципальную кабельную канализацию и обустроить ливнёвку, переустроить участки сети теплоснабжения, подвести электроснабжение для видеонаблюдения и наружного освещения, положить асфальт, обустроить тротуар и велодорожку, провести благоустройство и озеленение территории.

Как сообщили в горадминистрации, в настоящее время на Майской, в границах муниципальной территории, готовятся прокладывать дождевую канализацию на участке от ул. Партизана Железняка до Еловой аллеи. Одновременно готовится схема компенсационных насаждений на самой Майской и в её микрорайоне. По соседству, на Железняка, демонтируют старые покрытия, ставят борта, начинают мощение.

Движение на участках ул. Майской планировали закрывать с 24 марта по 9 октября