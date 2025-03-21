На Балтийской косе проводят мониторинг для защиты Западного форта от штормов (фото)

Сотрудники «Балтберегозащиты» проводят мониторинговые работы в районе Западного форта на Балтийской косе для проектной разработки защиты от штормов. Об этом сообщило учреждение в своей группе «ВКонтакте».

«Мониторинговые обследования проводились с целью уточнения глубин перед фортом для дальнейшей проектной разработки временной защиты форта от штормов. По результатам будут определены объёмы работ и оценка их стоимости», — рассказали в «Балтберегозащите».

Кроме того, в госпредприятии напомнили, что сейчас подрядчик осуществляет ремонт и укрепление повреждённых участков искусственной авандюны в п. Коса, примыкающих к форту.

В середине ноября прошлого года Западный форт, как сообщал музейный паблик «Старый люнет», потерял последнюю потерну и капонир. Тогда же представители «Балтберегозащиты» рассказали, что обрушения вызвал циклон «Мартина», повредивший искусственную авандюну на Балтийской косе. Через месяц музейщики из «Старого люнета», пристально наблюдающие за всеми событиями на Балтийской косе, написали, что собственник форта активно готовится к сезону штормов и закрывает для посещений все потенциально опасные ходы и площадки.

По словам главного инженера госпредприятия Евгения Бурнашова, «Балтберегозащита» пока планирует провести лишь временные мероприятия по укреплению берега вокруг форта. «Мы решение ещё не приняли, потому что планируем провести обследование, определить глубины и оценить объемы работ, чтобы осметить их и уже принимать решение. Когда эти работы будут проводить, сложно сказать, потому что все зависит от финансирования. Могу лишь сказать, что в этом году мы только всё оценим, а финансирование смогут выделить в следующем году или через год. Это будет зависеть от возможностей и области», — отмечал он.