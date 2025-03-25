Власти рассказали, когда закончится ремонт векового коллектора на ул. Радищева

Ремонт векового коллектора на улице Радищева в Калининграде планируют завершить до начала мая. Об этом в прямом эфире «Центра управления регионом» 25 марта заявил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

Чиновник рассказал, что никто не может назвать точный год строительства сетей, которые проходит под дорогой на улице Радищева и достались Калининграду как «наследие». По словам министра, когда рабочие приступили к замене коллектора, то в нём вскрылись заиленные более чем на 60% участки. Перед подрядчиком стояла задача не просто прочистить имеющиеся сети, но и усилить их для дальнейшей безопасной эксплуатации.

«В настоящий момент есть уже все предпосылки говорить, что мы в конце апреля-начале мая работы полностью закончим, что по большому счёту это не просто промывка: это ещё и усиление. <...> Сделали, заканчиваем, я думаю, что в первой половине мая движение откроем», — заявил Черномаз.

Работы по замене векового коллектора на Радищева стартовали летом 2024 года года. Ранее их планировали завершить в феврале 2025 года. Тогда же сообщалось, что областной «Водоканал» хотел заменить почти 1 км канализационного коллектора. 1 марта на части улицы снова ввели ограничение движения. Оно продлится до 15 апреля.